Akşener: Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "İktidar tecavüzü, ölümleri izlemeye devam etsin. Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini değerlendiren Akşener, "Devletin malını deniz yemeyeni keriz gördüklerini biliyorum. Bugün öyle bir noktaya geldiler ki: Kanunmuş, anayasaymış önemsiz bir hale geldi. Kendilerini öyle bir kaptırdılar ki milletin iradesini önemseyen kalmadı. Sadece canları istedi diye diye uluslararası bir anlaşmayı feshedebiliyorlar" dedi.

Akşener, devamında şunları kaydetti:

-"Yarın emekli maaşları ödenmeyecek diye bir cumhurbaşkanlığı kararının verilmeyeceğini bilemezsiniz. Yarın seçme seçilme hakkını iptal ediyoruz diye bir cumhurbaşkanı kararının çıkmayacağını bilemezsiniz. Sayın Erdoğan gittiğin yol yol değil. Bugün kendin için yol açtığın dolambaçlı yollar yarın döner karşına çıkar. Kaosu çıkaran, kaosun parçası olan kaosu yönetemez.

'Kendi elleriyle imzaladıkları sözleşmeye karşı çıkıyorlar'

- Sayın Erdoğan'ın siyasi anlayışı korumaktan ve kollamaktan anlamaz. Onun siyaseti nefretten, düşmanlıktan beslenir. Kimseyi bulamazsa geçer aynanın karşısına kendiyle icraatleriyle kavga eder. İstanbul Sözleşmesi konusunda olan budur. Şimdi de çıkıp kendi elleriyle imzaladıkları sözleşmeye karşı çıkıyorlar. Bizim de bu tiyatroyu onaylamamızı bekliyor. Madem şüpheleriniz vardı neden adını İstanbul Sözleşmesi koydunuz.

- Çıkacaksın devlet yönetmenin zihniyetiyle cevap vereceksin: Niye imzaladın? Haksız oldularla bittilerle bu işlerin içinden çıkamazsın. Çarpık bir azınlığa şirinlik yapacağım diye şiddet gören, istismar edilen, tacize tecavüze uğrayan, kadınların, çocuklarımızın güvenliği, kutsal aile yapımız kurban ediliyor.

- Hiç kimse merak etmesin. İlk seçimlerden sonra bu utancı temizleyeceğiz. Biz değerlerini bir avuca peşkeş çekenlerden değildir. Söz konusu kadınların hayatı, çocukların sağlığı, ailelerin birliğidir. İktidar tecavüzü, ölümleri izlemeye devam etsin. Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır.

'Manşetlerle vuruş vuruşa geliyordunuz, manşetlere eğile eğile gidiyorsunuz'

- Türkiye'yi yönetenler ne içeride ne dışarıda yatırımcıya güven vermiyor. İşinizle, aşınızla zerre ilgilenmeyen bu iktidar ömrünü tamamlamıştır. Piyasalar için istikrar ve güvenin adresi olması beklenen Merkez Bankası'nı yap-boz tablosuna çevirmelerinin nedeni budur.

- Merkez Bankası Başkanı'nı 4,5 ay sonra bir gece yarısı görevden almak ekonomiyi uçuruma sürükleyen bir adımdır. Şuursuz kararlar sonucuda Türkiye yüksek faizin acı reçetesi, yüksek kur ve enflasyonla boğulmaya devam ediyor. 2001 krizinde Türkiye dünyanın en büyük 18'nci ekonomisiyken bugün son sırada tutunmaya çalışıyoruz. Faizler son 4 yılın da zirvesine çıktı. Kendisi faiz düşmanı ama faizi artıran da kendisi.

- Cuma sabahı iktidara yakın bir gazete faiz artırımına 'tezgah' dedi, aynı gazetenin yazarı yeni başkan oldu. 'Gazete manşetleriyle bize istikamet veremez' diyordun, onlar manşet atıyor, sen gereğini yapıyorsun. Nereden nereye. Manşetlerle vuruş vuruşa geliyordunuz, manşetlere eğile eğile gidiyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum, o koltuğa yeni talipler var. Ayasofya İmamı Twitter'dan ayar verip, başkanlığa göz kırptı. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa alışmayın."