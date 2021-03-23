İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 66.84'e yükseldi.
İSKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''22 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 758 bin metreküp 23 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüze 66.84''
22 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 758 bin metreküp— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) March 23, 2021
23 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %66,84 pic.twitter.com/waEofL0Hv6
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