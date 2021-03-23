İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu, 'Aman dikkat' diyerek uyardı: Pozitif vaka sayımız yükseliyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu.
Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor" ifadesini kullanan Memişoğlu, şunları kaydetti:
- "Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..."
Salgın BİTMEDİ, pozitif vaka sayımız yükseliyor Aman DİKKAT !— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 23, 2021
Sizleri korumak için çalışıyoruz, UYUM gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; Hastalanmayalım, ÜZÜLMEYELİM, kapanmayalım...
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