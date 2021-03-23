Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu’na 4 suçtan ceza verilmesini istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kamu görevlisine alenen hakaret etme' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme' suçundan 2 yıl 4 ay, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin kararı oybirliği ile onanmıştı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, İstinaf Mahkemesi'nin kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu hakkında tebliğname hazırlayarak dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Söz konusu tebliğnamede, Kaftancıoğlu'nun avukatının duruşmalı inceleme talebinin reddine karar verilmesi talep edildi.

Onama kararı verilmesi talep edildi

Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu hakkında 'kamu görevlisine alenen hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarına ilişkin onama kararı verilmesi talep edildi.

'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan ise Kaftancıoğlu'nun 2014'teki bir paylaşımı dışındaki sosyal medya paylaşımlarının hakaret suçu bakımından yasal unsurlarının oluşturmadığı gözetilmeden, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek fazla cezaya hükmedildiği belirtildi. Tebliğnamede, Kaftancıoğlu'nun avukatlarının temyiz itirazı yerinde görülerek düzeltilerek onanması istendi.

Bir suçtan hükmün bozulması istendi

'Silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan da Kaftancıoğlu'nun avukatlarının temyiz itirazının yerinde görülerek hükmün bozulması talep edildi.