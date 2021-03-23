Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" mesajını paylaşarak sevenlerinden dua istedi.