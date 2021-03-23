Bakan Koca, vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyriyle ilgili bilgi verdi. Koca, son hafta vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" bilgisini veren Koca, "Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir" ifadesini kullandı.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur. Riski ortadan kaldıracak olan tedbirdir. pic.twitter.com/mhum3yKLHo — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2021

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