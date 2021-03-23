Ajdar'ın sahne almak için talep ettikleri: 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil

Şarkıcı Ajdar'ın Erbil'deki bir festivalde sahne almak için 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep ettiği belirtildi.

2003 yılında katıldığı Popstar yarışması ile popüler olan Ajdar, Erbil'de bir festivale davet edildi. Ajdar'ın sahne almak için 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep ettiği öğrenildi.

Ajdar, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına katılmak için de 1 milyon euro istemişti.

Programlara konuk olmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar’ın, konser istekleri dudak uçuklattı. Erbil'deki bir festivalde sahneye çıkması istenen Ajdar, taleplerini belirtti:



- 5 milyon euro

- Bir otelin tüm odaları

- 200 kişilik koruma

- 25 adet otomobil pic.twitter.com/CcCrg8agUC — Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) March 22, 2021

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