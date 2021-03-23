Ajdar'ın sahne almak için talep ettikleri: 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil

2003 yılında katıldığı Popstar yarışması ile popüler olan Ajdar, Erbil'de bir festivale davet edildi. Ajdar'ın sahne almak için 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma, 25 otomobil talep ettiği öğrenildi.
Ajdar, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da yayınlanan programına katılmak için de 1 milyon euro istemişti.
Programlara konuk olmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar’ın, konser istekleri dudak uçuklattı. Erbil'deki bir festivalde sahneye çıkması istenen Ajdar, taleplerini belirtti:— Kadraj Magazin (@kadrajmagazin) March 22, 2021
- 5 milyon euro
- Bir otelin tüm odaları
- 200 kişilik koruma
- 25 adet otomobil pic.twitter.com/CcCrg8agUC
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