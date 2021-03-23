Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Aşağı yukarı öğretmenlerimizin yüzde 10’unu aşıladık, okulları aşı şartına bağlamamak gerek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekteye uğrayan yüz yüze eğitimle ilgili olarak Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya değerlendirmelerde bulundu.

Okulları tüm illerde haftada iki gün açma kararı aldıklarını hatırlatan Selçuk, "Vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım" dedi.

Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasında hangi aşamaya gelindiğine dair soru üzerine "Aşağı yukarı öğretmenlerimizin yüzde 10’unu aşıladık, süreç devam ediyor ancak burada okulları açmayı aşılama şartına bağlamamak gerekir Nagehan Hanım. Bakın Fransa’ya, Almanya’ya… Okullarını açık tutuyorlar ama öğretmenleri aşılanmış değil. Aşı şartına bağlamamak gerekir okulları" bilgisini verdi.

'Okullardan kaynaklı bir yayılım, toplumun geri kalanından daha fazla bir rakam yok'

Selçuk, "Okullar açıldığından beri herhangi bir ciddi problem, salgında okul kaynaklı büyük bir dalgalanma, bir kriz yaşandı mı?" sorusuna ise "Kesinlikle hayır. Okullardan kaynaklı bir yayılım, toplumun geri kalanından daha fazla bir rakam yok Nagehan Hanım" yanıtını verdi.