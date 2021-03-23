Köpeği aracının arkasına bağlayıp koşturdu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

Aydın-Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 palakalı otomobile bir köpeğin, iple bağnarak çekildiği görüldü.

Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Akıbeti belli olmayan köpeğe yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti.