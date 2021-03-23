Gezi Parkı'yla ilgili konuşan Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na yanıt

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gezi Parkı'nın devredildiği vakıfla ilgili açıklamasını değerlendirdi. Ersoy, "Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı mazbut vakıflarımızdan olup yöneticisi ve mütevellisi hayatta olmayan ve varisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olan vakıflarımızdandır" dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Ersoy, birkaç gündür kamuoyunda yanlış ve resmiyete dayanmayan iddialarla kafaların karıştırıldığı bir sürecin yaşandığını söyledi.

"Kamuoyunda günlerdir adı geçen Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı mazbut vakıflarımızdan olup yöneticisi ve mütevellisi hayatta olmayan ve varisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olan vakıflarımızdandır" ifadesini kullanan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu vakfımızın Hicri takvim ile 911, Miladi takvim ile 1505 tarihli vakfiyesinde, yani Osmanlı Vakıf senedinde İstanbul İli Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde bulunan tapunun 751 Ada 1, 2, 3 ve 4'üncü parselleri ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’nda yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıfların haklarını korumaktadır. Mazbut Vakıfların yanı sıra mülhak, cemaat ve yeni vakıfları da rehberlik boyutunda sorumluluğu bulunmaktadır."

'Konunun siyasi veya ideolojik hiçbir yanı yok'

2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı vakıflar kanununun 30'uncu maddesinde 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' hükmünün yer aldığını hatırlatan Ersoy, şunları anlattı:

"Bu hüküm gereği Gezi Parkı olarak anılan alanın Taksim’de ki tescili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınarak asıl sahibi Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına tescili yapılmıştır. Tıpkı 2008’den bu yana kadar yaklaşık bin 14 taşınmazın mülkiyetiyle ilgili olduğu gibi. Konunun siyasi veya ideolojik hiçbir yanının olmadığı hangi tarihlerde hangi eserlerin vakıflarına döndürüldüğü net şekilde görülecektir.

Genel Müdürlük olarak görevlerimizden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır."

Ersoy, Vakıflar Kanununun 2008 yılında çıktığını belirterek, 2012 yılından beri komisyon ile 1041 tane taşınmazı kamu kurumlarından, belediyelerden ve diğer üçüncü şahıslar hariç kamuya ait yerlerden aldıklarını, bunların içerisinde en fazla taşınmaz alınan yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti.

Ersoy, 15 Ağustos 2020 tarihinde Galata Kulesinde yaptığı bir basın açıklamasında, Taksim ve Bereketzade Mahallesi yani Galata'nın bulunduğu mücavir alanda vakıf eserlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini, en kısa zamanda bunların kayıtlarını tamamladıktan sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek, vakıfların tapu tescilini yaptıracaklarına yönelik söylemi hatırlatarak, çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

'600 yıllık bir vakıftır'

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın olmadığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle devam etti: