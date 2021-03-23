Kayıt
16:45 23 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Gezi Parkı'yla ilgili konuşan Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na yanıt

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 222
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044096005_0:-1:1280:720_1200x675_80_0_0_e7654649f7a8c3b9cb9b82ed6e749c31.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103231044096099-gezi-parkiyla-ilgili-konusan-vakiflar-genel-muduru-ersoy-boyle-bir-vakif-yok-diyen-imamogluna-yanit/

    Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gezi Parkı'nın devredildiği vakıfla ilgili açıklamasını değerlendirdi. Ersoy, "Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı mazbut vakıflarımızdan olup yöneticisi ve mütevellisi hayatta olmayan ve varisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olan vakıflarımızdandır" dedi.

    Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre Ersoy, birkaç gündür kamuoyunda yanlış ve resmiyete dayanmayan iddialarla kafaların karıştırıldığı bir sürecin yaşandığını söyledi

    "Kamuoyunda günlerdir adı geçen Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı mazbut vakıflarımızdan olup yöneticisi ve mütevellisi hayatta olmayan ve varisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olan vakıflarımızdandır" ifadesini kullanan Ersoy, şunları söyledi:

    • "Bu vakfımızın Hicri takvim ile 911, Miladi takvim ile 1505 tarihli vakfiyesinde, yani Osmanlı Vakıf senedinde İstanbul İli Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde bulunan tapunun 751 Ada 1, 2, 3 ve 4'üncü parselleri ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’nda yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıfların haklarını korumaktadır. Mazbut Vakıfların yanı sıra mülhak, cemaat ve yeni vakıfları da rehberlik boyutunda sorumluluğu bulunmaktadır."

    'Konunun siyasi veya ideolojik hiçbir yanı yok'

    2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı vakıflar kanununun 30'uncu maddesinde 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' hükmünün yer aldığını hatırlatan Ersoy, şunları anlattı:

    • "Bu hüküm gereği Gezi Parkı olarak anılan alanın Taksim’de ki tescili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınarak asıl sahibi Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına tescili yapılmıştır. Tıpkı 2008’den bu yana kadar yaklaşık bin 14 taşınmazın mülkiyetiyle ilgili olduğu gibi. Konunun siyasi veya ideolojik hiçbir yanının olmadığı hangi tarihlerde hangi eserlerin vakıflarına döndürüldüğü net şekilde görülecektir.
    • Genel Müdürlük olarak görevlerimizden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır."

    Ersoy, Vakıflar Kanununun 2008 yılında çıktığını belirterek, 2012 yılından beri komisyon ile 1041 tane taşınmazı kamu kurumlarından, belediyelerden ve diğer üçüncü şahıslar hariç kamuya ait yerlerden aldıklarını, bunların içerisinde en fazla taşınmaz alınan yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti.

    Ersoy, 15 Ağustos 2020 tarihinde Galata Kulesinde yaptığı bir basın açıklamasında, Taksim ve Bereketzade Mahallesi yani Galata'nın bulunduğu mücavir alanda vakıf eserlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini, en kısa zamanda bunların kayıtlarını tamamladıktan sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek, vakıfların tapu tescilini yaptıracaklarına yönelik söylemi hatırlatarak, çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

    '600 yıllık bir vakıftır'

    Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın olmadığı yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle devam etti:

    • "Türkiye’de 59 bin mazbut vakfı yönetiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı. Bu vakfın bütün kayıtları var. Arkadaşların siyasi hareket ettiklerini bildiğim için ben bürokrat olarak onların siyasi cevabını siyasiler verecektir. Bu bir mazbut vakıftır, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. 1500’lü yıllarda kurulmuştur, 600 yıllık bir vakıftır. Burası Sultan Beyazıt Hanı Veli Vakfına ait bir yer. 3'üncü Selim tarafından mukataa dediğimiz kiralamayla alınıyor. Kiraladıktan sonra üzerine bu eserler yapılıyor.
    • Türkiye’nin köklü kurumlarından olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün türlü mesnetsiz ithamlarla karşı karşıya bırakılma çabalarına rağmen biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yapılanları esefle kınıyorum. Halkımızı doğru bilgilendirme noktasında sorumluluğumuzun idraki içerisindeyim. Bu kurumu kimseye ezdirmek düşüncesinde değilim. Yapılan her konuda günlük cevaplar vermiyoruz. Deruni ahlak ilkesine uyuyoruz ve müktesebatı olmayan insanların açıklamalarını da kaile almıyoruz."
    Etiketler:
    Yanıt, Ekrem İmamoğlu, vakıf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gezi Parkı, Burhan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
    Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    ABD’nin savaşlarda kaybettikleri ile Kovid-19’da kaybettikleri
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet