Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşme

Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile dün bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisiyle dün Bakanlığımızda bir görüşme oldu. Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye’deki saldırılar ele alındı. Kaygı ve endişelerimiz iletildi. Hastane saldırısı da vurgulandı. Askeri makamlarımız da benzer kaygıları Rus makamlarına iletti" denildi.