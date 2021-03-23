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    Ceren Damar cinayeti davası: Sosyal medyadaki sözleri tepki çeken sanık avukatına 708 TL para cezası

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103231044096798-ceren-damar-cinayeti-davasi-sosyal-medyadaki-paylasimlari-tepki-ceken-sanik-avukati-vahit-bicaka/

    Ankara Barosu Disiplin Kurulu, Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak’ın davaya ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlattığı disiplin kovuşturmasını tamamlayarak, kendisine 708 TL para cezası verilmesine karar verdi.

    Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü.

    Sanık Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar, sosyal medya paylaşımları kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

    Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre bunun üzerine Ankara Barosu Hukuk Müşavirliği, Kocaeli Barosu Başkanlığı ve avukat Doğan Erkan, 13 meslektaşı adına Bıçak hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan disiplin soruşturması kapsamında Bıçak’tan savunma istenildi.

    Avukat Bıçak da savunmasında twitter paylaşımlarının avukatlık disiplin mevzuatını hangi normlarını ihlal ettiğinin ve hakkındaki ithamın ne olduğunu bildirilmemesinin hukuka uygun olmadığı, bu yüzden savunma hakkının kullanmasının da mümkün olmadığı yönünde beyanda bulundu.

    Avukat Bıçak savunma dilekçesinin ekinde 1998 yılında 'Liberal Düşünce' isimli dergide yayımlandığı 'Kadının Cinsel İradesine Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu' makalesinin bir örneğini gönderdi.

    Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bıçak’ın sosyal medya paylaşımları ile disiplin suçu işlediği kanaatine varıldığı gerekçesiyle 708 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, şöyle denildi:

    • "Bu paylaşımların bir çoğunda devam eden bir yargılama ile ilgili, doğruluğu sabit olmayan hususlarda olumsuz kamuoyu oluşturma saikiyle, bazı paylaşımlarında ise yaptığı işi ön plana çıkaracak, ün kazanma ve iş sağlama amaçlı hareket ettiği, bir bütün olarak değerlendirildiğinde yalnızca iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgili olma, taraflar arasındaki anlaşmazlığın doğurduğu, düşmanlıkların dışına kalma ilkelerine aykırı davrandığı, bir bütün olarak kullandığı üslubun avukatlık vakar ve onuruna yakışır biçimde olmadığı görülmekle, şikayet edilen avukatın mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınma, saygı ve güvene yakışır biçimde davranma yükümlülükleri ile Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve TBB Reklam yasağı yönetmeliğinin ilgili maddelerinden düzenlenen ilke ve esasları ihlal ettiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."
    Etiketler:
    Hakaret, Para cezası, Vahit Bıçak, Sosyal medya, Ceren Damar
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