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    Resmi Gazete'nin mobil uygulaması güncellendi: Bildirim ve filtre özelliği geldi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103231044097385-resmi-gazetenin-mobil-uygulamasi-guncellendi-bildirim-ve-filtre-ozelligi-geldi/

    Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, genelgeler ve bakan atamaları gibi kararların duyurulduğu Resmi Gazete’nin mobil uygulaması güncellendi. Gelen güncelleme ile birlikte artık kullanıcılara Resmi Gazete çıkar çıkmaz bildirim gönderilecek.

    Resmi Gazete'nin iOS ve Android platformlarındaki uygulaması güncellendi. Gelen güncelleme ile birlikte Resmi Gazete uygulamasına bildirim alma ve filtre oluşturma özellikleri eklendi.

    Uygulamaya eklenen bildirim özelliği ile Resmi Gazete yayımlandığında kullanıcılar, mobil cihazları üzerinden anlık bildirim alabilecek.

    Ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanan Resmi Gazete’nin yeni sayısı genelde saat 00:00’dan hemen sonra geliyor. Ancak gündeme ve Resmi Gazete’nin içeriğinin yoğunluğuna göre bu süre, gecenin ilerleyen saatlerine de sarkabiliyor.

    Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre uygulamaya eklenen bu özellik sayesinde artık Resmi Gazete’yi yakından takip edenlere, gazete yayımlanır yayımlanmaz cep telefonlarına anlık bildirim gönderilecek. Yine aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla 'Mükerrer' şerhi verilerek yayımlanan Resmi Gazete’ler için de bildirim gönderilecek.

    'Hızlı filtre' özelliği eklendi

    Resmi Gazete’nin mobil uygulamasına gelen 'hızlı filtre' sayfası oluşturma özelliği ile ise yayımlanan kararlar arasında yasama, yürütme, yargı ve idare kategori başlıkları altında; bugün, son bir hafta ve son bir ay zaman aralıklarına göre arama yapılabiliyor.

    İlk sayısı 7 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan ve o tarihten bu yana çıkan tüm sayılarına internet sitesi üzerinden ücretsiz ve abonelik şartı aranmaksızın erişilebilen Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, TBMM kararları, genelgeler, milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler, Anayasa Mahkemesi kararları, Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler, Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri, Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler, ilanlar, sınır tespitleri gibi kararlar duyuruluyor.

    Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete'nin mobil uygulaması 2019 yılında hayata geçirilmişti.

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    Etiketler:
    Genelge, Atama, Mobil uygulama, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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