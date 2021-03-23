Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Halk TV'de katılacağı programa gitmeye çalışan gazetci Levent Gültekin'e yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'i Sulh Ceza Hakimliğin'ce adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Levent Gültekin 8 Mart'ta televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğramıştı. Olaydan sonra televizyon programına katılan Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulunmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.