Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Merkez Bankası hiçbir zaman kur hedeflemez, enflasyon hedefi var

Cumhurbaşkanı Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Cemil Ertem, "Merkez Bankası hiçbir zaman kur hedeflemez, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi var" dedi.

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ertem, "Merkez Bankası hiçbir zaman kur hedeflemez, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi var" ifadelerini kullandı.

Ertem, '4 ayda 3 başkan neden değişti?' sorusuna şöyle cevap verdi:

"TCMB, en köklü kurumlardan bir tanesi. Kendine özge yapısı olan bir kurum. MB başkanlarının değişmesi aslında bu köklü kurumun kurumsal yapısının temel politikasının değiştiği anlamına gelmiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Belki de bu konuda banka deneyimi de olan bir ismi de tercih etmiş olabilir, bilemeyiz. Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi subjektiftir ve ona aittir."

Ertem, '128 milyar döviz revervi' tartışamalarına ilişkin ise "Teknik bir mesele siyasallaştırılıyor, bu kötü niyetli kara propaganda. Banka bazen satar, gerek duyunca da geri alır" diye konuştu.

Ertem ayrıca, "Türk Lirası'na güvenin hızla inşa edileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yarınki kongresine ilişkin de konuşan Ertem, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın ekonomiyle ilgili reform programı çerçevesinde çok güçlü mesajlar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...