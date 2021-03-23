Diyarbakır’da, yerel radyonun verici istasyonuna silahlı saldırı

Diyarbakır’ın en çok dinlenen radyolarından biri olan, Türkçe ve Kürtçe yayın yapan ‘Amed Radyo TV’nin vericilerinin bulunduğu istasyona silahlı saldırı düzenlendi. Dün gece saatlerinde Talaytepe’de bulunan verici istasyonuna düzenlenen saldırıda maddi hasar meydana gelirken, radyo 8 saat boyunca yayın yapamadı. Olay yerinde yapılan incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiği ve 9 ateş edildiği belirtildi.

KURŞUNLASANIZ DA SALDIRSANIZ DA SESİMİZİ KISAMAYACAKSINIZ!

Değerli dinleyicilerimiz dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yayınımıza saldırı olmuş. Saldırını nedeniyle yaklaşık 8 saat radyo yayınımız yapılamadı. Kurşunlu saldırı sonrası emniyet birimlerine haber verildi. pic.twitter.com/YBXemveW9X — AmedRadyoTv (@amedtvradyo) March 23, 2021

‘9 el ateş açılmış’

Konu ile ilgili Sputnik’e konuşan Amed Radyo TV’nin İmtiyaz Sahibi Ferat Mehmetoğlu “Gece saat 23.30 civarında bir arkadaşımız arayarak yayında cızırtı olduğunu söyledi. Yayını incelediğimizde muhtemelen vericimizin olduğu Talayetepe’de sık sık elektrik kesintisi olduğu için kısmi bir kesinti olduğunu sandık. Gecenin o saatinde gitmedik. Sabah saatlerinde yayın olmayınca erkenden vericimizin olduğu yere gidip kontrol ettik. Cihazlardan şüphelendik, kuleye tırmanıp kabloları kontrol ettik. Bir hırsızlık olayından şüphelendik ama öyle bir şey olmadığını gördük. Ustayı getirdik. Usta cihazları inceledi. Kabloları detaylı şekilde inceleyince kuleye çıkan yayın kablosunda kurşun izlerinin olduğunu fark ettik. Sonra kulübenin etrafın incelediğimizde kulübenin yan tarafında yaklaşık 9 kurşun izi olduğunu gördük” dedi.

© Sputnik Geçtiğimiz yıllarda da hem radyonun hem de bazı televizyon kanallarının bağlantı kablolarının kesildiği öğrenildi.

‘Boş kovanlar toplanmış’

Polisin olay yerinde inceleme yaptığını ve boş kovanların toplandığının tespit edildiğini ifade eden Mehmetoğlu, “Muhtemelen pompalı tüfekle ateş açılmış ki inceleme yapan polislerin de görüşü o yöndeydi. Yaklaşık 2 metre mesafeden sıkıldığı tahmin ediliyor. Olay Yeri İnceleme gelip inceledi. İncelemede boş kovanların toplandığı tespit edildi. Kimin veya kimlerin yaptığını bilmiyoruz. Ama tahminimize göre kendini bilmez cahiller yapmıştır. Orada, birçok televizyon ve radyonun kabini var ama sadece bizimkine saldırı olmuş. Bu bizi biraz düşündürüyor” şeklinde konuştu.

‘Defalarca hırsızlık ve saldırılar oldu, yetkililerin çözüm bulmasını istiyoruz’

Geçtiğimiz yıllarda bağlantı kablolarının kesildiğini belirten Mehmetoğlu şunları söyledi: “Orada defalarca hırsızlık olayları ve saldırılar oldu. Yetkililerin bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz. Çünkü bu kadar hırsızlık ve saldırının olduğu yerde yayın nasıl olur? Bunu bir zahmet valilik ve emniyet düşünsün. Daha önceden bizim ve bazı kanalların bağlantı kabloları kesilmişti, yani kuleyle verici istasyonu arasındaki kablolar kesilmişti. O kesinti sonrasında biz yine yayınsız kalmıştık. O zaman da ciddi sıkıntı yaşamıştık. Şuan bile yedek vericiyi bağlamak zorunda kaldık, yedek vericinin yedek kablosuyla yayın yapıyoruz.”

Mehmetoğlu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Amed Radyo TV, Twitter hesabı üzerinden saldırıya tepki gösterdi.