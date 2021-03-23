Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Wang Yi'nin 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada şu işaretlere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir."