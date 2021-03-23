KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadına yönelik şiddet noktasında geri adım atılması söz konusu değil

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sonrası yaşanan bilgi kirliliğine değindi. Yanık, "Yasalar çerçeveler tarih içinde değişir, dönüşür, gelişir. Önemli olan kadına yönelik şiddet noktasında geri adım atılmamasıdır. Böyle bir şey zaten söz konusu değil" dedi.

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak A Haber'e açıklamalar yaptı.

Yanık, konuya ilişkin açıklamasında, "İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir konsept oluşturmuştu. Ama şunu da ifade etmek lazım Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele serencamı sadece İstanbul Sözleşmesi ile de sınırlı değil. Ancak biraz kamuoyu tartışması ve algısı taşınmasını zor hale getirmişti. Uygulamada var olan eksikliklerin giderilmesi kadınların bugüne kadar elde ettikleri hak ve kazanımlarda bir kayıp olmaması, aslolan budur" dedi.

Yanık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kadınları koruyacak gerekli yasaların olduğunu vurguladı.

Yanık, "Hem Anayasamızda hem 6248 sayılı kanun hem Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri bu anlamda şiddetle mücadele noktasında önemli enstrümanlar" dedi.

Yanık'ın konuya ilişkin son sözleri şöyle:

"Yasalar çerçeveler tarih içinde değişir, dönüşür, gelişir. Önemli olan kadına yönelik şiddet noktasında geri adım atılmamasıdır. Böyle bir şey zaten söz konusu değil."