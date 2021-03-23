Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/CsDmIouCXA — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 23, 2021

Görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirtti.