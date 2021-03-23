Yenikapı-Hacıosman metro hattında sosyal mesafesiz kalabalık

Korona virüs vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği son günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturması dikkat çekti.
Mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul’daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluklar oluştu.
Yetkililerin uyarılarına rağmen Yenikapı-Hacıosman metro hattında oluşan yoğunlukla birlikte vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında sosyal mesafesiz, yoğun kalabalık görüntülendi https://t.co/OOSkB3I2st pic.twitter.com/mUIrvCyjhz— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2021
Son açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 182 yeni vaka tespit edilirken, 138 kişi hayatını kaybetti.
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