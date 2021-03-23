DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Lafa gelince Sayın Erdoğan 'Benim alanım ekonomi' diye övünüyor. Görüyoruz alanını. Kurumları şamar oğlanına çevirdiniz. Birikmiş rezervleri sattınız, yedek akçesini harcadınız, Merkez Bankası'nı borca batırdınız. Varlık Fonu bile gırtlağına kadar borca battı. Faiz yakın tarihin en yüksek seviyesinde" dedi.