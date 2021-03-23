Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"NATO DB Toplantısı 1. Oturumu’na hitap ettik. Afganistan’da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız. Libya’da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek. PKK/YPG, Irak ve Suriye’de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek."
#NATO DB Toplantısı 1.Oturumu'na hitap ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 23, 2021
-#Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız.
-#Libya'da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek.
-PKK/YPG #Irak ve #Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek.
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