Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız

#NATO DB Toplantısı 1.Oturumu'na hitap ettik.

-#Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağız.

-#Libya'da istikrarın tesisi için desteğimiz sürecek.

-PKK/YPG #Irak ve #Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek.