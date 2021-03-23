Doğu Perinçek: Oradaki halk, o 6.5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içinde

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Habertürk'te konuk olduğu Türkiye'nin Nabzı programında HDP'ye açılan kapatılma davasını değerlendirdi ve "Şimdi sevinç içinde oradaki halk, o 6,5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içinde. Bunu görün" ifadelerini kullandı.
Perinçek'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Doğu Perinçek: Oradaki halk, o 6.5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içindehttps://t.co/PBBg7vVpah pic.twitter.com/Mn8aHoENVS— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2021
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