Doğu Perinçek: Oradaki halk, o 6.5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içinde

HDP'nin kapatılması davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Şimdi sevinç içinde oradaki halk, o 6,5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içinde. Bunu görün" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Habertürk'te konuk olduğu Türkiye'nin Nabzı programında HDP'ye açılan kapatılma davasını değerlendirdi ve "Şimdi sevinç içinde oradaki halk, o 6,5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içinde. Bunu görün" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Doğu Perinçek: Oradaki halk, o 6.5 milyon, HDP kapatılıyor diye sevinç içindehttps://t.co/PBBg7vVpah pic.twitter.com/Mn8aHoENVS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2021

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