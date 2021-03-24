Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, KRT TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar'ın "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna Mansur Yavaş şu yanıtı verdi:

"Ankara halkı beni Ankara’ya hizmet etsin diye seçti. Hatta böyle siyasi işlere karışmamı istemediği de belli ki sadece hizmet odaklı çalışınca şu konuşulmaya başlandı. “Adam işini yapıyor” Demek ki Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. İşini yaparken her şeye karışan insanı istemiyor. “Biz seni belediye başkanı olarak seçtik, belediye başkanlığını güzelce yap diyor”. Ben de memnunum, inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Atatürk’ün bize emanet ettiği Başkent’i dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışacağız. Ondan sonra yarın sokağa çıktığımda “Geldi güzel de hizmet etti”, dendiği zaman benim için en büyük makam odur. Bunun haricinde bir şeye ne odaklıyım ne de düşünüyorum. Beni Ekrem Bey’le böyle zaman zaman yarıştırıyorlar ama şu kadarını söyleyeyim biz ancak hizmette yarışırız."

Gazetecilerin ısrarı üzerine Yavaş “Bir işi yaparken başka bir işe odaklanırsanız mümkün değil başarılı olamazsınız.” ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

'ALLAH BİLİR'



🔴ABB Başkanı @mansuryavas06, 'Cumhurbaşkanı olmayı düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtladı.



🔴"Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili benim görev süremin tamamını milletin tartması lazım. Sonrasını Allah bilir."⤵️ pic.twitter.com/wE5GADcBOC — KRT TV (@krtkulturtv) March 23, 2021

'Gökçek'in sağlığı bozuk'

Yavaş, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında ise "Psikolojisi ya da ruh sağlığı bozuk. Doktora görünmesini tavsiye ediyorum. Tek tek personelimizle uğraşıyor. Sürekli tweet atıyor. Ben muhatap almıyorum. Neden görevden alındığı da belli değil zaten. Baktı ki belediyede işler yolunda, sürekli tweet atıyor 'çapsız şöyle, çapsız böyle' diyor. Şahsımı hedef aldığı için gidip şikayet ediyorum, savcı ise siyasetçi AİHM kararları gereğince buna katlanmalıdır diyerek takipsizlik veriyor. Herhangi bir şahıs AKP'li belediye başkanına 'çapsız' dediği için aynı savcı hemen dava açıyor. Ben hukukçuyum, hukukla oynamasınlar ben ayrıcalık istemiyorum.'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini de anlattı. Yavaş, ''20-25 kadar hayati konu vardı, onları anlattım. Bunların bir çoğunu not aldı'' açıklamasını yaptı.

İŞTE MANSUR YAVAŞ'IN ERDOĞAN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN AYRINTILARI



🔴ABB Başkanı @mansuryavas06, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.



🔴"20-25 kadar hayati konu vardı, onları anlattım. Bunların bir çoğunu not aldı. "⤵️ pic.twitter.com/e29PwCbPV4 — KRT TV (@krtkulturtv) March 23, 2021

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