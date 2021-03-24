Ticaret Bakanı Pekcan: 'AB üyeliği stratejik hedefimiz'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini belirterek, “25-26 Mart tarihindeki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice bekliyoruz” ifadesini kullandı.

AB Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile video konferans yoluyla görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görüşmede şunları söyledi:

“Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra mevcut Gümrük Birliği Anlaşması, her geçen gün önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi alanları kapsamıyor. Bu bakımdan Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gerçek potansiyelini ve ortaklık anlaşmamızın ortaya koyduğu vizyonu yansıtmakta yetersiz kalıyor.”

Gentiloni de gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, bu doğrultuda IT açısından gerekli teknolojik dönüşümün sağlanması için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.