Fenerbahçe'den İSKİ'ye dava

Fenerbahçe Kulübü, hukuka aykırı şekilde fark faturası ödettiği iddiasıyla İSKİ’ye dava açtı. İSKİ ise davanın reddini talep etti.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Fenerbahçe'nin, İSKİ'nin su dağıtım hizmetinden yararlandığı ve uzun yıllardır İSKİ Kanunu ve Yönetmeliği düzenlemelerindeki dernek binası ve spor tesisleri için belirlenmiş olan tarifeyi kullandığı belirtildi.

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in aktardığına göre, İSKİ tarafından kulübe Ekim ve Kasım 2019'da 4 ayrı fatura kesildiğinin anlatıldığı dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Faturaların açıklama kısmında, 'T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2017 yılı incelemelerinde tarafınıza eksik tahakkuk (yerine gelme, gerçekleşme) yapıldığı belirtilmiş olup, eksik olan miktar faturanıza yansıtılmıştır' ifadelerine yer verilmiştir. 4 fatura bedeli karşılığı ödenen 247 bin 114 liranın iade edilmesi gerekmektedir. Çünkü hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen faturaların kulüp tarafından ödenmesi sonucu İSKİ'nin malvarlığında zenginleşme oluşmuştur."

'İşlem mevzuata uygun'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir ticaret şirketi olmadığını ve kamu yararına hizmet veren bir dernek olduğunun belirtildiği dilekçede, "İSKİ Kanunu ve Yönetmelik'te belirlenmiş sınırlar çerçevesinde konut tarifesinin en alt kademesinden faturalandırma ile su kullanması gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle İSKİ'nin hiçbir hukuki temele dayanmadan tahsil ettiği fark fatura tutarının kulübe iadesini istiyoruz. Şimdiye kadar ödenen 4 adet fatura bedelinden fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 500 liranın davalı İSKİ'den tahsilini istiyoruz" denildi.

Davaya cevap veren İSKİ ise, yapılan işlemin mevzuata, adalete ve hakkaniyet ölçütlerine uygun olarak gerçekleştiğini belirterek davanın reddini istedi.