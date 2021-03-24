AK Partili Yazıcı: Kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısı 2'ye çıkacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin bugünkü kongresi kapsamında parti tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yazıcı, tüzük değişikliği kapsamında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) 50 olan asıl üye sayısının 75'e, 25 olan yedek üye sayısının da 35'e çıkarılmasını önerdiklerini ifade etti.

Genel başkanvekilliği sayısına ilişkin de tekliflerinin olacağını söyleyen Yazıcı, "Genel başkanvekilliği statüsünün 2'den az olmamak üzere gerçekleştirileceği, yani 2 kişi yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

Yazıcı, bir diğer tekliflerinin de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kurulması olacağını dile getirdi.

"Parti sözcülüğü" statüsüne ilişkin de bir tekliflerinin olduğunu belirten Yazıcı, "Parti sözcülüğünden, MYK üyeliği statüsüne getiriyoruz. Parti sözcülüğünün kurumsal yapı içerisindeki konumu belirlenmiş değildi. Bu içerikte düzenlemeler, genel kurul delegasyonuna sunulacak, onların kabul yönünde oy vermeleri halinde yürürlüğe girecek" diye konuştu.