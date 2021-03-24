Mahir Ünal: Bugün Türkiye'nin yeni yüzyılı başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde canlı yayında açıklamalarda bulundu.

'Yeni bir yolculuk başlıyor'

Ankara Spor Salonu'ndan yapılan canlı yayında CNN'e konuşan konuşan Mahir Ünal,Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

2023 ile Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlandıklarını belirten Mahir Ünal, "Aslında söylemek istediğim şey çok açık. Biz 2023'e hazırlanıyoruz, cumhuriyetin 100. yılına hazırlanıyoruz. Biz Türkiye'nin sağlık, eğitim, güvenlik, bilişim altyapısını hazırladık. Her alanda yapılması gereken çalışmaları 19 yıldır gerçekleştiriyoruz. Rahmetli Turgut Özal 21'inci asır Türk asırı olacak demişti. Biz de hem kendi bölgemizde hem de gönül coğrafyamızda Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılda Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç olmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz 19 yıldan beri. O yüzden dedim ki biz daha yeni başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.