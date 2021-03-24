Polis memuru boğularak hayatını kaybetti, havuzun ruhsatının olmadığı ortaya çıktı

Polis memuru Sergen Durma, Muğla Köyceğiz’deki bir restoranda Yuvarlakçay akarsuyunun üzerine kurulmuş havuzda boğularak hayatını kaybetti. Havuzun ruhsatının, işyeri güvenliği uzmanının ve can simitlerinin olmadığı da belirlendi.

Polis memuru Sergen Durma Muğla Köyceğiz’deki bir restoranda Yuvarlakçay akarsuyunun üzerine kurulmuş havuzda boğularak hayatını kaybetti. Durma hayatını, havuzun önüne çekilmiş ve üzerine muşamba gerilmiş tahta ve ağaçtan oluşan setin dibinde 70 santimlik bir delik açılmış ve bu sebeple oluşan güçlü anafora kapılarak kaybetti. Durma’nın cansız bedenini olay yerine giden itfaiye ekipleri buldu.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, işyeri sahibi İsmail Yıldırım’a ‘bilinçli taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan dava açıldı. Havuzun ruhsatının, işyeri güvenliği uzmanının ve can simitlerinin olmadığı da belirlendi. Yıldırım ‘virüs salgını nedeniyle geciktik’ diyerek kendini savundu.

Sergen Durma’nın eşi Kübra Durma’nın avukatı Şerzan Sümer de hem Devlet Su İşleri Müdürlüğü’ne hem Köyceğiz Belediyesi’ne dava açtıklarını belirterek “Çayın kenarındaki restoranların tamamında neredeyse bu tür havuzlar var. Ama bu havuzlardan yetkili kurumların haberi ve denetimi yok. Turistik bir bölgede bu kadar ihmal nasıl olabilir” diye konuştu.

‘Suyun onu derine çektiği çok belli oluyordu’

Kübra Durma “Sergen havuzda tam setin önüne geldiğinde gözden kayboldu. ‘Sergen yok’ diye bağırdık. Çırpınma gibi bir şey oldu. Suyun onu derine çektiği çok belli oluyordu. Sinir krizi geçirdim. Sadece ağaçlarla kapatılmış, çok sağlıksız bir şekilde yapılmış. Herhangi bir ikaz yoktu. Hukuk mücadelem devam edecek” ifadelerini kullandı.