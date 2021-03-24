Gökçek'ten AK Parti kongresindeki kalabalığa ilişkin açıklama: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından üzerinden AK Parti kongresindeki kalabalıkla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Salona alınan herkese AK Parti Genel Merkezi tarafından koronavirüs testi yapıldığını ifade eden Gökçek, "Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de kovid testi yaptırdık. Salona giren tek kovidli delege yok. Bilinmesini istedim" dedi.

BÖYLE BÜYÜK BİR SALONDA TOPLANDIĞIMIZ İÇİN BİZİ TENKİT EDİYORSUNUZ.



BİZ BÜTÜN DELEGELER DÜN GENEL MERKEZ DE COVİT TESTİ YAPTIRDIK.

SALONA GİREN TEK COVİTLİ DELEGE YOK.



BİLİNMESİNİ İSTEDİM. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 24, 2021

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