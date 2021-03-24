İstanbul Sözleşmesi feshini 'Hayırlı olsun, daha yapacak çok iş var' diyerek kutlayan öğretmen CİMER'e şikayet edildi

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini “Hayırlı olsun, daha yapacak çok iş var” diyerek kutlayan rehber öğretmen Yasin Kuruçay, CİMER'e şikayet edildi. Bursa’da eski öğrencilerinin baskı, cinsiyetçi, küçük düşürücü ve aşağılayıcı ifadelerini ifşa ettiği rehber öğretmen Yasin Kuruçay’a tepkiler sürüyor.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre, Veli-der Bursa Şubesi, Yasin Kuruçay hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti.

Veli-der Şubesi tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bu kişi kız öğrencileri odasında toplayıp ‘kızlı erkekli ortamlarda erkeklere meze olursunuz’, ‘dişiliğini değil, kişiliğini kullan’ gibi söylemlerle aşağılayıcı ifadelerde bulunmuş, kızların etek boylarına karışarak, ailelerini çocuklarına karşı kışkırtarak ahlak bekçiliğine soyunmuştur. Yasin Kuruçay derhal görevden alınmalıdır. Tüm okullarda çağdaş, laik ve bilimsel eğitim istiyoruz.”

Kuruçay’ın Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yaptığı sırada 4 yıl boyunca istismar ettiği iddia edilen öğrencilerden E.D. yaşadıklarını anlattı.

E.D., Kuruçay’ın kendi ahlaki fikirlerini yıllarca kendilerine dayattığını söyledi:

“Ergenlik çağındaki çocuklardık. Yanlış yapabiliriz, korunmamız gerekebilir. Cinsiyetçi, ayrımcı ve şiddet içeren tanımlamalar kullanmasından ve ailemizle bizi karşı karşıya getirmesinden şikâyetçiyiz.”

‘Çocuklar için tehdit arz ediyor, kadınların cinselliği üzerinden birçok ifadesi var’

Kuruçay’ın ailelerini okula çağırıp, “Çocuğunuzun ne yaptığınızın farkında mısınız? Dışarıdan erkeklere yakın bir kız olarak gözüküyor. Bu onu erkeklerin masasına meze eder” şeklinde ifadelerinin olduğunu belirten E.D., şunları dile getirdi:

“Annem ona tepki göstermişti ama kışkırttığı aileler var. Bu adam çocuklar için tehdit arz ediyor. Nilüfer İMKB Fen Lisesi öğrencileri de okulda istemiyor. Kadınların çalışmaması gerektiğini, kadınların cinselliği üzerinden birçok ifadesi var.”

Bazı öğrencilerin Kuruçay’a destek verdiğine dikkat çeken E.D., “Biz ancak fark edebiliyoruz üzerimizde kurduğu tahakkümü ve bunun aslında suç olduğunu. Bizim için biraz geç olsa da umarım diğer öğrencilerden uzaklaştırılması güç olmaz. Suç duyurusunda bulunacağız, idari soruşturma başlatılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.