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    Boğaziçi eylemlerine katılan 2'si tutuklu 23 kişiye dava açıldı: 'Taş ve benzeri cisimlerle mukavemette bulundular'

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eyleminde gözaltına alınan 2'si tutuklu 23 kişi hakkında farklı suçlardan 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, gösteri sırasında sanıkların bir kısmının taş ve sopalarla ve özellikle tekme atmak suretiyle kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdikleri belirtildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasıyla ilgili olarak yapılan izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik alınan tedbirlere karşı protesto yapıldığı anlatıldı.

    Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 7 gün süreyle yasaklanmasına rağmen 2 Şubat günü yaklaşık 50 kişinin Kadıköy'de izinsiz olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı belirtilen iddianamede, topluluğa dağılmaları yönünde gerekli ihtarların yapıldığı, ancak grubun dağılmayarak slogan atmaya devam ettiği ifade edildi.

    Eylem sırasında şüpheliler Ezgi E., Mehmet Ş. Ve Şilan D.'nin kolluk görevlilerine taş vb. cisimler atarak direndiği belirtilen iddianamede, diğer şüphelilerin de görevlilerin 'dağılın' ikazlarına rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndiği ve görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket etmek suretiyle mukavemette bulundukları vurgulandı.

    İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan bir kısım şüphelinin taş ve sopalarla ve özellikle tekme atmak suretiyle kolluk birimine ait araçlara zarar verdiği, kolluk görevlilerine müdahalede bulunmaları üzerine kolluk görevlileri tarafından eylemlerin sonlandırılmasına yönelik müdahalede bulunduğu kaydedildi.

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlara taş, sopa vb. cisimlerle tekme atmak suretiyle vurularak zarar verildiği iddianamede anlatıldı.

    7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi

    İddianamede 23 şüphelinin 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçundan 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

    Hazırlanan iddianame 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Eylem, Öğrenci, Kadıköy, Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Boğaziçi Üniversitesi
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