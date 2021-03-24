Eşini öldüren katil zanlısına 'Adamın kralısın' diyerek destek veren kişiye gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya adliye girişinden "Adamsın adam, adamın kralısın" diyen kişi, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşlediği suç nedeniyle 4 yıldır bulunduğu cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde izinli olarak çıkan Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan ve H.B. adlı erkeğin bulunduğu motosikleti otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası Besat Doğan, hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi Rabia Doğan'a tabancayla ateş etti.

© İHA / ERDAL ANAK Devrilen motosikletteki Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat Doğan ise kaçtı.

Vücuduna 5 mermi isabet etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 boş mermi kovanı bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan, aynı gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 2 çocuk annesi Rabia Doğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Besat Doğan, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşı Serdar Ateş'in, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Besat Doğan ise, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi, rahat ol sen" cevabını verdi.