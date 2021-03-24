Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı

Samsun’un Canik ilçesinde, eski eşi E.M.’yi sokak ortasında döverek ağır yaralayan şüpheli İbrahim Zarap hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek davayı açtıktan sonra, duruşma tarihi belirlenecek.

6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine tekme- tokat saldırdı.

Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı. Şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Zarap ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İbrahim Zarap hakkında soruşturma devam ederken, avukatı tarafından tutukluluğuna itiraz edildi. İtiraz mahkeme tarafından görüşüldü ve reddedildi.