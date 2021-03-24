Erdoğan'ın teşekkür konuşması: '2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildiği kongrede teşekkür konuşması yaptı. "2023, Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır" diyen Erdoğan, "Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. Sözlerinin başında "Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. 2023, Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil, gönül mutabakatıdır. Zillet İttifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur. Son 19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz."

Devamında "Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız" ifadesini kullanan Erdoğan, ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdikleri icraatlarda Türkiye'yi şaha kaldırdıklarını söyledi.

'Milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız'

Erdoğan, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmaya başardık" değerlendirmesinde bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti: