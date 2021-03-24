Bahçeli'den Erdoğan'a kongre tebriği

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumrhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'ı yeniden genel başkanlığa seçilmesinden ötürü tebrik etti.