Sanatçı Suavi, koronavirüse yakalandı

Sanatçı Suavi, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Suavi, ailecek durumlarının iyi olduğunu belirterek "Eşim covit (+) çıkmıştı ve ben kızımla (-) dim. Ancak aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür (+) olarak takılıyorum. Merak eden dostlarım için; Gerçekten iyiyiz ve 3-5 güne cov(arız)-it(i). Sevgiler, teşekkürler" dedi.

..,Eşim covit (+) çıkmıştı ve ben kızımla (-) dim. Ancak aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür (+) olarak takılıyorum😜

Merak eden dostlarım için;

Gerçekten iyiyiz ve 3-5 güne cov(arız)-it(i)😎

Sevgiler,

Teşekkürler😷✌️☘️ — SUAVİ (@Suavi_Suavi) March 23, 2021

Eşi Gönül Yılmaz Saygan da Suavi’nin koronavirüse yakalandığını "Maalesef Suavi de pozitif. 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü" ifadeleriyle duyurdu.