Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Koca, "AK Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021

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