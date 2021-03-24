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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'den Almanya'daki Sol Parti'ye tepki: MHP’ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye’nin yeminli hasmıdır

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    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'daki Sol Parti'ye tepki göstererek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’dir, Türk milletinin kabul edilmiş duası, şükür nişanesidir. Hiç kimse boşa atıp dolu tutar mıyım diye heveslenmemelidir. MHP’ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye’nin yeminli hasmıdır" dedi.

    Bahçeli, Almanya'da muhalefetteki Sol Parti'nin Merkel hükümetine Türkiye'deki hükümet ittifakı içinde MHP'nin rolü konusunda ne bilgisi olduğuna ilişkin soru önergesi vermesi ve hükümetin cevabıyla ilgili açıklama yaptı. 

    Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor" ifadelerini kullandı. 

    "Alman Sol Parti’nin kendisi yanlıştır, kılavuzu yanlıştır, varlığı yanlıştır" diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: 

    • Gün geçmiyor ki, partimizi hedefine alan karanlık söylemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler tarafından ortaya atılmamış olsun! Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor.
    • Türkiye direndikçe, öz değerlerine ve milli gerçeklerine uygun bir duruş sergiledikçe karşımızdaki irili ufaklı muhasım cephe şaşkınlıktan ve şuursuzluktan denetim ve kontrolünü hepten kaybediyor. Biliyorlar ki, oyunları tutmayacak, planları A’dan Z’ye bozulacak.
    • Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, Federal Hükümet’e; Türkiye’deki iktidar yapısı içinde MHP’nin rolünü, hükümete etki edip etmediğini sorma gereği duymuştur. Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir.

    'MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır'

    • MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır. Alman Sol Parti’sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye’yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir.
    • Federal Hükümet, Sol Parti’nin sorusuna cevaben; “MHP’nin siyasi taleplerinin Türk hükümetinde karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini” söylemiştir. Merkel hükümetinin bir bildiği, bir tespiti varsa derhal Türkiye’yle paylaşması şeref konusudur.
    • 15 Temmuz öncesi PKK’lı canileri, 15 Temmuz sonrası FETÖ’cü hainleri ve kanun kaçağı casusları bağrına basan Almanya bizden ne istiyor? Neyin hesabını sormak için kuyruğa giriyor? Deutsche Welle’den servis edilen kirli ve sipariş haberler Türkiye aleyhtarlığının tescilidir.
    • Almanya’da MHP’yi haksızca ve hayasızca masaya yatırıp sorgulamaya cüret edenler, onurlu ve omurgalı iseler; hainleri, haşhaşileri, darbecileri nasıl barındırdıklarını, nasıl muhafaza ettiklerini, hangi imkanları sunduklarını açıklamaları insanlığa karşı görevleridir.
    • 15 Temmuz öncesi FETÖ’cüler devlete sızarken Alman Sol Parti’si veya iktidardaki Merkel acaba ne düşünüyordu? PKK’lı teröristleri Berlin sokaklarında gezdirirken, mali ve lojistik destek sağlarken faşistin, zalimin önde gideni olduklarını biliyorlar mıydı?

    'Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır'

    • Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’dir, Türk milletinin kabul edilmiş duası, şükür nişanesidir. Hiç kimse boşa atıp dolu tutar mıyım diye heveslenmemelidir. MHP’ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye’nin yeminli hasmıdır.
    • Bize göre cevabı aranması gereken asıl soru şudur: FETÖ’cülerin ve PKK’lıların Almanya siyasetindeki etki gücü, yuvalandıkları kilit makamlar, elde ettikleri stratejik noktalar nelerdir? Almanya bizim içişlerimize musallat olma gereğini niye duymaktadır?
    • Alman Sol Partisi’nin Kandil ve Pensilvanya’yla bağının içerik ve istikameti hakkında doyurucu bir açıklama ne zaman yapılacaktır? Onların durduğu ve konumlandığı yer çukurdur, Cumhur İttifakı’nın da baktığı yer belli, durduğu yer belli, varacağı hedef bellidir.
    • MHP, Cumhur İttifakı’nın iki ana unsurundan birisidir. Türkiye’yi kimin yönettiği de ortadadır. Tekraren ifade ediyorum ki, bizim ittifakımızda makam pazarlığı, koltuk anlaşması, basit ve sığ siyasi çıkar hesapları yoktur, asla olmayacaktır. Cumhur İttifakı akıldır, ahlaktır.
    • Alman usulüyle yol alan çarpık zihniyetlerin Türk usulüne kafa yormaları Hitler profilinden demokrasi kahramanı çıkarmak için uğraşmak kadar hezeyan ve hezimet bir niyettir. Alman Sol Parti’nin kendisi yanlıştır, kılavuzu yanlıştır, varlığı yanlıştır.

    Ne olmuştu? 

    Dün, Sol Parti'nin (Die Linke) Merkel hükümetine, Türkiye'deki hükümet ittifakı içinde MHP'nin rolü konusunda ne bilgisi olduğunu ve MHP'nin etkisinin ittifak süresince değişip değişmediğini sorduğu belirtilmişti. Hükümet ise cevabında "Federal Hükümet, MHP'nin siyasi taleplerinin Türk hükümet üyeleri arasında karşılık bulduğunu ve bu taleplerin düzenli biçimde yasalara girdiğini gözlemlemektedir. İlaveten Federal Hükümet, son yıllarda MHP çevresinden kişilerin devlet yapılarındaki oranının da fark edilir biçimde arttığına dair bilgi sahibidir" ifadelerini kullanmıştı

    DW'nin haberine göre, Sol Parti Meclis Grubu adına önergeyi yönelten Ulla Jelpke, "Azalan sempati değerleri göz önünde bulundurulduğunda Erdoğan iktidarda kalmak için faşist MHP ile ittifaka her koşulda hazır" demişti. 

    Etiketler:
    MHP, Sol Parti, Almanya, Devlet Bahçeli
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