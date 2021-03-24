Komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın, İHA'ya konuştu

Tavşanlı Dağçeşme Mahallesi'nde oturan Nuray A., komşusu tarafından tehdit edildiğini paylaştığı videoyla duyurdu.

Kütahya valisinden yardım isteyen kadın, "19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni öldürecekler" ifadelerini kullandı.

Nuray A., "Sayın Kütahya Valisi, seni Tavşanlı'ya bekliyorum. Gel, olayı yerinde gör. Bu olay gerçektir. Asla yalan değildir. 70 yaşındaki dayımla beni esir aldılar. Lütfen gel, olayı bizzat yerinde gör ve duy. Ölümle tehdit ediliyorum. 'Senin defterini dürerim, seni öldürürüm' demek tehdit içeriği oluşturmuyor mu?" dedi.

Valilik yalanladı

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yardım isteyen Nuray A.’ya yönelik herhangi bir tehdidin olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan münakaşada herhangi bir tehdit ve ev basma gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İki kadın arasında daha önceden de benzer karşılıklı suçlamaların olduğu, Nuray A.’nın bahse konu uygulama üzerinden benzeri paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Konu adli makamlar, kolluk birimleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birimlerince yakından takip edilmektedir"

Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.