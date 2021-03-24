'Türkiye, yeni bir meteorolojik olayla karşı karşıya'

Türkiye'nin son dönemde ani hava değişimleriyle çok sık karşı karşıya kalıyor olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, "Yeni bir meteorolojik olayla karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye'de son zamanlarda sık yaşanan bu ani hava değişimlerinin nedenini anlatan NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur Gökhan Abur, "Yeni bir meteorolojik olayla karşı karşıyayız" diyerek bir uyarıda bulundu.

Abur, henüz Türkçe karşılığı olmayan meteorolojik olayı 'downburst' olarak açıkladı:

"Çok güçlü sağanaklar, dolular oluşturan ve hortumdan çok daha tehlikeli olan bu olayı ülkemizde görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde, yıllarda daha da görmeye başlayacağız."