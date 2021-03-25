İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Değerli Dostlar ve Arkadaşlar,

Bugün yaptırdığım Covid 19 (PCR) testim maalesef ki pozitif çıkmıştır.

Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık. Ama sağlık açısından Ankara da 7 gün hastane gözetiminde geçireceğim.

Bilginize...