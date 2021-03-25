İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim."
Değerli Dostlar ve Arkadaşlar,— Enez Kaplan (@KaplanEnez) March 24, 2021
Bugün yaptırdığım Covid 19 (PCR) testim maalesef ki pozitif çıkmıştır.
Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık. Ama sağlık açısından Ankara da 7 gün hastane gözetiminde geçireceğim.
Bilginize...
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