Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bir Körfez bankasının sistemine girerek, 25 milyon euro ve 17 milyon dolar havale gerçekleştirip büyük vurgun yaptıkları ileri sürülen uluslararası çetenin 5 üyesi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Uluslararası dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, yurt dışında bulunan bir Körfez bankasının bilişim sistemlerine girerek Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'deki işbirlikçilerinin kurumsal hesaplarına toplam 25 milyon euro ve 17 milyon dolar para gönderdikleri tespit edildi.

Çete üyelerinin, Türkiye'de bulunan kurumsal bir firmaya da 519 bin 140 avro para transferi gerçekleştirdikleri ve bu parayla Türkiye'de gayrimenkul almaya çalıştıkları belirlendi.

Sistemine girilen bankanın, hileli para transferleri yapıldığını tespit ederek, transfer emrini vermemesinin ardından kimlikleri belirlenen uluslararası suç şebekesi üyesi 10 kişi hakkında yakalanma kararı verildi.

Uluslararası dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, yurt dışında bulunan bir Körfez bankasının bilişim sistemlerine girerek Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'deki işbirlikçilerinin kurumsal hesaplarına toplam 25 milyon avro ve 17 Milyon dolar para gönderdikleri tespit edildi.

Çete üyelerinin, Türkiye'de bulunan kurumsal bir firmaya da 519 bin 140 avro para transferi gerçekleştirdikleri ve bu parayla Türkiye'de gayrimenkul almaya çalıştıkları belirlendi.

Sistemine girilen bankanın, hileli para transferleri yapıldığını tespit ederek, transfer emrini vermemesinin ardından kimlikleri belirlenen uluslararası suç şebekesi üyesi 10 kişi hakkında yakalanma kararı verildi.