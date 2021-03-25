Selvi: Erdoğan'ın bugün kabineyi açıklaması bekleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Parti tamam sıra kabinede' başlığıyla yayımlanan yazısında dün (24 Mart 2021) AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yaşanan değişilikleri değerlendirdi.

Selvi, kongreye dair gözlemlerini aktardıktan sonra "Önceki MKYK listelerinde belli sayıda bakan ve belirli ağırlıkta milletvekili yer alırdı. Erdoğan, bunun işaretini daha önce verip 'MKYK olunca Meclis boşalıyor' demişti. Bu kez bakan almadı, milletvekili sayısını sınırlı tuttu" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısına şöyle devam etti: