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    Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan dolandırıcıya 66 yıl hapis istendi: 'Beni cinlerle korkuttu'

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    Emekli Danıştay hâkimi S.Y. ile avukat kızlarını, peygamber torunu olduğunu söyleyerek dolandıran Uğur A. hakkında 66 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Kendisini peygamber torunu olarak tanıtan Uğur A., 'atalarından öğrendiğini ileri sürdüğü' bir macunla kadınlardaki kist ve doğum problemlerini çözdüğünü iddia ediyordu.

    Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre emekli Danıştay hâkimi S.Y. ve avukat kızları da Uğur A.’ya gitti. S.Y. bundan sonra yaşananları şöyle anlattı:

    • "Uğur A. bize Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı."

    S.Y.’nin avukat olan kızları D.Y ve S.Y. de Uğur A.’nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiklerini iddia ederek şikâyetçi oldu. Uğur A. ise "Büyükannemden bir macun formülü öğrenmiştim. Bunun satışını yapıyordum. S.Y. işimi büyütmem için bana 150 bin TL verdi" diyerek kendisini savundu.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Uğur A.’nın S.Y.’yi dini ve inanca dair duygularını sömürerek dolandırdığı anlatıldı.

    Başsavcılık, Uğur A. hakkında S.Y.’ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 5 yıla kadar, D.Y.’ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 aya kadar, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan 52 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Uğur A., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

    Etiketler:
    Hapis, Avukat, Cin, Hakim, Danıştay, Peygamber, Dolandırıcılık
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
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