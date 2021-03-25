AVM'de ıslak zemin yüzünden düştü, tazminat kazandı

İzmir'deki bir AVM'de zeminin ıslak olması nedeniyle düşen ve yaralanan Emel Yücel, dava açtı. Yücel, davada 8 bin manevi, 4 bin 275 maddi olmak üzere toplam 12 bin 275 lira tazminat kazandı.

Spor eğitmeni Emel Yücel, 1.5 yıl önce, Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezine gitti. Ancak yeni temizlenen koridorda, zeminin ıslak olması nedeniyle kayıp, düştü.

Kuyruk sokumu kemiğinde deformasyon meydana gelen Yücel, ameliyat olmak zorunda kaldı. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan Emel Yücel, avukat Alperen Çetinkaya aracılığıyla tazminat davası açtı. Dava sonunda mahkeme, alışveriş merkezi yönetiminin 8 bin lira manevi, 4 bin 275 lira maddi olmak üzere 12 bin 275 lira tazminat ödemesine karar verdi.

'Hayatım boyunca problem yaşayacağım'

Tedavi sürecinde 4 bin lira masraf yaptığını söyleyen Emel Yücel, "Alışveriş için yaklaşık 1.5 yıl önce, Karşıyaka'daki bir AVM'ye gitmiştim. Hiçbir uyarı levhasının bulunmadığı ıslak zeminde kayıp, kalçamın üzerine düştüm. Kuyruk sokumu kemiğimde problem yaşadım. Hala tedavi görüyorum. Olay sosyal medyaya yansıdı. Bunun üzerine avukatım bana ulaştı. Haklarımın olduğunu söyledi. Dava açtık, kazandım" dedi.

Kazandığı tazminatın haklı bir davayı kazandığının göstergesi olduğunu belirten Yücel, "Hayatım boyunca problem yaşayacağım. Otururken, spor yaparken sıkıntı yaşıyorum. Ne kadar maddi ve manevi tazminat kazansam bile bu beni mutlu etmedi açıkçası" diye konuştu.

'Emsal bir karar'

Avukat Alperen Çetinkaya da şöyle konuştu:

"Olayı sosyal medyadan öğrendim. Kendisine ulaştım. Hukuki hakları olduğunu söyledim. Hukuki hakları olduğunu düşünemiyordu. Bu vatandaşlarımızın genel bir problemi. Maalesef tüketiciler, bu haklarından habersiz. Müvekkilime gerekli bilgiyi verip, Tüketici Mahkemesi'ne maddi manevi hakları içeren davayı açtık. Davayı bu mahkemede açma sebebimiz ise, müvekkilimizin alışveriş merkezini gezerken tüketici konumunda olması.

AVM'nin, müvekkilimize orada bir hizmet sunması. Ancak AVM yetkilileri, buradaki sorumluluğun kendilerinde olmadığını, temizlik şirketine ait olduğunu belirtti. Mahkeme aynı görüşte olmadı. AVM'nin her türlü önlemi alması gerektiği kararını verdi. Maddi manevi tazminata hükmetti."

Kararın emsal olduğunu belirten avukat Çetinkaya, "Burada en önemli nokta tüketicilerin haklarını bilmesi. Ülkemizde bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. Tüketiciler bu tür konularda haklarını bilmedikleri için düştüm, yaralandım diyerek tedavi görmek üzere sadece hastanelere gidiyorlar. Tüketicilerin bu tür hakları mevcut peşlerinden gidebilirler" ifadelerini kullandı.