Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ihtiyaç halinde hibrit modelin yüz yüze eğitimi destekleyeceğini belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç halinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır" ifadesini kullandı.

Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.



Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır. pic.twitter.com/OIPqcn3fpa — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 25, 2021

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