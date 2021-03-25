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    Van Valisi: Kırmızı bölgelerden gelen öğretmenler nedeniyle vakalarımızda artış oldu

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    Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ildeki vaka sayılarında yaşanan artışı değerlendirdi. Bilmez, "Sağlık Bakanlığı'mızın paylaştığı verilere göre hala mavi kategorideyiz ama son haftalarda kırmızı bölgelerden gelen öğretmenler nedeniyle vakalarımızda artış oldu" dedi.

    Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı illere göre risk haritasında, 20- 26 Şubat'ta 10.13 olan Van'daki vaka oranı, 27 Şubat- 5 Mart'ta 17.49, 6-12 Mart'ta ise 20.13'e çıktı.

    19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının arttığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30 okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, bu durumun il dışındaki kırmızı bölgelerden gelen öğretmenlerden kaynaklandığını söyledi.

    'Şüpheli vakalara evlerinde müdahale ediliyor'

    Vali Bilmez, gerekli tedbirleri aldıklarını ve yoğun çalışma yürüttüklerini belirtip, "Eylül ayında Türkiye'nin en kötü illerinden biriydik. Birkaç ay sonra da Türkiye'nin en iyi kentlerinden olduk. Fakat şu ana kadar 30 okulumuz karantinaya alındı. Bizim şu ana kadar mavide kalmamızın sırrı da 180 kişiden oluşan filyasyon ekibimizin gayretli çalışmaları. Şüpheli vakalara hastanede değil evlerinde müdahale ediliyor. Çağrı merkezine telefon geldiğinde ekipler evlere gidiyor. Hastaya evde müdahale ediyor, gerekirse ambulansla hastaneye nakledip tedavisi yapılıyor. Van halkı da aldığımız kararlara büyük oranda uymaktaydı. Son zamanlarda vaka artışımız var ama tehlikeli boyutta değil. Onun için Van halkına gayret ve çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

    'Aile içi ziyaret yapılmasın'

    Aile içi ziyaretlerin bir süre daha yapılmaması çağrısında da bulunan Vali Bilmez, "Bundan sonra da aynı şekilde pandemi kurallarına uyulması, iş yerlerinde de kurallara uyulması gerekir. Nişan ve aile içindeki taziye törenlerine gidilmemesi gerektiği ve okullarda da öğretmenlerimizin, öğretmenler odasında birlikte yeme ve içme faaliyetinde bulunmamaları kararını aldık. Evinde pozitif vaka olan veya temaslı olduğu için izole edilen ailelerin çocuklarının da okula gitmemesi gerekiyor. Bunun için de karar aldık. Tespit etmemiz halinde onlar hakkında da yaptırım uygulanacak. Hem adli hem idari işlem yapılacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda biz tekrar bu artışı baskılayıp, tekrar mavide kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

    'Yoğun bakımda da hasta sayımız çok az'

    Genel anlamda durumun çok kötü olmadığını ancak tedbir alınmazsa çok hızlı kötüleşmeye girileceğini belirten Vali Bilmez, şöyle konuştu:

    • "Bir süre önceki vakalarımız, özellikle taziyelerden kaynaklandı. Özalp ve Saray ilçeleri; ama son zamanlardaki vakalarımızda il dışından gelen öğretmen arkadaşlarımızdan kaynaklandı. Sağlık Bakanlığı'mızın paylaştığı verilere göre hala mavi kategorideyiz ama son haftalarda kırmızı bölgelerden gelen öğretmenler nedeniyle vakalarımızda artış oldu.
    • Onun için hem öğretmen arkadaşlarımızın hem velilerimizin hem öğrencilerimizin hem tüm Van halkının alınan kararlara riayet etmesi halinde biz tekrar mavide kalmayı başaracağız ve vakalarımızı da inşallah azaltacağız. Sarıya çok yakınız. Şu ana kadar nasıl bir çalışma yürüttüysek bundan sonra da aynı şekilde yürüteceğiz. Yoğun bakımda da hastamız çok az."
    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Öğretmen, Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği
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