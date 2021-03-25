İstanbul’da hırsızlık: ‘Resmen örümcek adam gibi çıkıyor, biz denesek yapamayız’

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girdi. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çaldı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıktı.

Ardından karşı binaya tırmanan hırsız, camını kırarak girdiği dairelerden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

‘Hayret ettim, biz denesek çıkamayız’

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa Atak, “Olay biz burada yokken olmuş. Daha sonra binanın camının açık olduğunu fark ettik ve baktık. Binadaki dairelerin musluklarını, bataryalarını, banyo pencerelerini ve kapı kollarını söküp çalmışlar. Daha sonra binadan çıkıyor ve karşı binaya tırmanıyor. 1. katın camını kırıyor ve arka tarafa iniyor. Oradan da bir başka binanın çatısından diğer bir daireye giriyor. 2 kattan dizüstü bilgisayar ve para ne bulursa çalıyor. Resmen örümcek adam gibi saniyeler içerisinde çıkıyor. Hayret ettim, biz denesek çıkamayız. O kadar insanın içerisinde rahatça çıkabiliyor. Hiç kimse bir şey demiyor. Bana zararı sıfırdan taksam 3-4 bin lira civarındadır. 3 binaya girmiş” dedi. Ev sahibi olayla ilgili şikayette bulunmadı.