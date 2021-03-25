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    Doğalgaz ve elektrik

    2020’nin ilk 9 ayında 107 bin elektrik ve 51 bin doğalgaz abonesinin sözleşmeleri feshedildi

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    CHP'li Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, 2020 yılının ilk 9 ayında, borçlarını ödeyemediği için 107 bin elektrik, 51 bin 500 doğalgaz abonesinin abonelikleri iptal edildi. CHP'li Gürer, pandemi sürecinde elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmamasını ifade etti.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde ödenemeyen doğalgaz ve elektrik faturalarını soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Gürer’in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, 2020 yılının ilk 9 ayında, borçlarını ödeyemediği için 107 bin elektrik, 51 bin 500 de doğalgaz abonesinin abonelikleri iptal edildi.

    BirGün'ün haberine göre, Bakan Dönmez, aynı süre içinde meskenlere ait 100 milyon lira tutarında elektrik ve 400 milyon lira tutarında doğalgaz olmak üzere toplam 500 milyon liralık ödenmemiş fatura bulunduğunu açıkladı.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “2020 yılı ilk 10 ayında aboneliği iptal edilen doğal gaz, elektrik abone sayısı kaçtır? Toplam ödenmeyen borç tutarı ne kadardır? Konut aboneleri ile kapanan ya da faaliyeti sınırlanan küçük işyerlerinin su, elektrik, doğalgaz hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu hizmetlerin ödenemeyen fatura nedeniyle kesilmemesi için bir çalışma var mıdır” şeklinde sorular yöneltti.

    CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Fatih Dönmez, Türkiye’de 2020 yılı, Eylül sonu itibarıyla üretilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.04’ünün, 128 milyon 809 bin 427 doğalgaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarının yüzde 0.04’ünün aboneliklerinin feshedildiğini açıkladı.

    ‘Elektrik abonelerinin 107 bini, doğalgaz abonelerinin de 51 bini faturalarını ödeyemedi’

    Bakan Dönmez, ayrıca, “2020 yılı ilk 9 ayına ait mesken elektrik abone grubunun toplam tahakkuk eden fatura tutarının yüzde 0.32’sine (100.683.854 TL), mesken doğalgaz abone grubunun toplam tahakkuk eden fatura tutarının yüzde 1.84’üne (399.008.216 TL) karşılık gelen ödenmemiş borcu bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.

    CHP'li Gürer ise ekonomik krizlerin yanı sıra Kovid-19 salgının ciddi mağduriyet yaşattığını belirterek, alım gücü düşen yüz binlerce yurttaşın elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemez duruma geldiğine dikkat çekti.

    Gürer, “Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre elektrik ve doğalgaz abonelerinin yüzde 0.04’ünün abonelikleri iptal edilmiş. Bu da elektrik abonelerinin 107 bini, doğalgaz abonelerinin de 51 bininin faturalarını ödemediğini gösteriyor” dedi.

    Vekilden pandemi döneminde elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmaması çağrısı

    Gürer, verilen rakamların sadece meskenlere ait elektrik ve doğalgaz abone borçları olduğuna da dikkat çekerek, işyerleriyle ilgili verilerin de eklenmesiyle ödenemeyen fatura miktarının çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğine vurgu yaptı. Esnaf ve çiftçinin elektrik borçlarından mustarip olduğunu da ifade eden Gürer, elektrik ve doğalgazdan mahrum kalan yurttaşın ekonomik anlamda ne kadar büyük mağduriyet yaşadığı gerçeğinin de görülmesi gerektiğini belirtti.

    CHP'li Gürer, en azından pandemi sürecinde elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yapılmaması ve kesilen doğalgaz ile elektriklerin açılması için iktidarın yöntem geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Kovid-19, pandemi, Fatura, Sözleşme, abonelik, Elektrik, Doğalgaz, Ömer Fethi Gürer, Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP, Türkiye
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